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Feuerwache 3 - Alarm in Rostock

Pferdetraining

DMAXFolge vom 24.10.2024
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Feuerwache 3 - Alarm in Rostock

Folge vom 24.10.2024: Pferdetraining

44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Tim, Robert, Danilo und André rücken mit dem Tanklöschfahrzeug mitten in der Nacht zum Einsatz aus. Denn in der Hansestadt Rostock brennt ein Bauwagen. Das Feuer droht sich auszubreiten und ein Lebensretter hat Probleme mit seiner Atemschutzmaske. In der nächsten Schicht hält ein Rauchmelderalarm die Männer auf Trab. Das Team versucht mit der Drehleiter durch das Fenster in die Wohnung zu gelangen. Und auf der Wache freut sich die Truppe anschließend auf ein Highlight. Dort werden die Notfallhelfer in dieser Folge mit Königsberger Klopsen verwöhnt.

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