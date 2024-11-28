Vollgas mit dem KettenfahrzeugJetzt kostenlos streamen
Feuerwache 3 - Alarm in Rostock
Folge vom 28.11.2024: Vollgas mit dem Kettenfahrzeug
Bei der Waldbrandbekämpfung können die Männer der Wache 3 auf ein leistungsstarkes Kettenfahrzeug zurückgreifen. Das Vehikel erklimmt bis zu 45-prozentige Steigungen. Bei der Testfahrt mit dem Ungetüm ist das Team kaum zu bremsen. Das Training im hauseigenen Fitnessraum will dagegen nicht so richtig in Fahrt kommen. Denn die Leibesübungen werden immer wieder von Einsätzen unterbrochen. In dieser Folge ruft eine vermisste Person im Hafenbecken ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan. Und danach wird in Rostock „Rauch aus einem Fenster“ gemeldet.
