Feuerwache 3 - Alarm in Rostock
Folge vom 14.11.2024: PKW in Vollbrand
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
In Mecklenburg-Vorpommern lodern Flammen aus einem brennenden Pkw. Das Fahrzeug steht direkt neben einem Wohngebäude und einem Trafohäuschen. Deshalb müssen sich die Feuerwehrleute bei den nächtlichen Löscharbeiten sputen. Auf der Wache trainieren die Männer in dieser Folge zudem den Umgang mit einem Abseilgerät, das auch bei der Höhenrettung Verwendung findet. Dabei erwartet Praktikant Lukas eine Überraschung. Und dann rückt die Truppe in Rostock zu einem Gefahrguteinsatz aus. Auf einer Straße steht mitten in der Stadt ein weißer Sack mit Pulver.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
