Feuerwache 3 - Alarm in Rostock
Folge vom 21.11.2024: Feuer im Kreuzfahrt-Terminal
Folge vom 21.11.2024
In Rostock kommen bei akuten Gefahrenlagen auch Spezialeinheiten zum Einsatz. In dieser Folge trainieren die Männer der Wache 3 das Zusammenspiel mit erfahrenen Feuerwehrtauchern. Bei dem Übungsszenario soll die Truppe im Wasser eine verunglückte Person retten. Bei der Pflege der Grünanlagen heißt es anschließend: Azubis gegen alte Hasen. Wer überzeugt in der bevölkerungsreichsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns bei der Arbeit mit dem Rasenmäher? Und bei weiteren Einsätzen halten brennende Akkus und auslaufendes Öl die Notfallhelfer auf Trab.
