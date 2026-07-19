Spanien - Argentinien: Extended HighlightsJetzt kostenlos streamen
FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights
Folge 106: Spanien - Argentinien: Extended Highlights
21 Min.Folge vom 19.07.2026
Die WM 2026 hat einen würdigen Weltmeister. Spanien konnte sich in einem hart geführten Finale in der Verlängerung gegen Argentinien durchsetzen. Bildquelle: Reuters
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2