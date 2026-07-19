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FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights

Spanien - Argentinien: Extended Highlights

ORF2Staffel 1Folge 106vom 19.07.2026
Spanien - Argentinien: Extended Highlights

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FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights

Folge 106: Spanien - Argentinien: Extended Highlights

21 Min.Folge vom 19.07.2026

Die WM 2026 hat einen würdigen Weltmeister. Spanien konnte sich in einem hart geführten Finale in der Verlängerung gegen Argentinien durchsetzen. Bildquelle: Reuters

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