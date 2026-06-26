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FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights

Paraguay - Australien: Extended Highlights

ORF2Staffel 1Folge 62vom 26.06.2026
Paraguay - Australien: Extended Highlights

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FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights

Folge 62: Paraguay - Australien: Extended Highlights

20 Min.Folge vom 26.06.2026

Intensive Zweikämpfe in Santa Clara: Paraguay und Australien kämpften im Direktduell um den zweiten Platz der Gruppe D. Hinweis der Redaktion: Dieses Match wurde aufgrund einer Lizenzvereinbarung im Livestream auf ServusTV gezeigt. Die Highlights sind ohne Kommentar im Stream verfügbar. Bildquelle: REUTERS

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