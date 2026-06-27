Neuseeland - Belgien: Extended HighlightsJetzt kostenlos streamen
FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights
Folge 68: Neuseeland - Belgien: Extended Highlights
20 Min.Folge vom 27.06.2026
Gruppenfavorit Belgien war gegen Neuseeland gefordert und wusste mit zahlreichen Offensivaktionen den Außenseiter mächtig in Schwierigkeiten zu bringen. Bildquelle: REUTERS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2