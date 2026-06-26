Japan - Schweden: Extended HighlightsJetzt kostenlos streamen
FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights
Folge 60: Japan - Schweden: Extended Highlights
20 Min.Folge vom 26.06.2026
Japan mit vier und Schweden mit drei erspielten Punkten kämpften im direkten Duell um den Verbleib bei der WM. Boldquelle: Reuters
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2