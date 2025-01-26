Fixer Upper: Das Haus am See
Folge vom 26.01.2025: Endlich Seeblick
22 Min.Folge vom 26.01.2025
Diesmal steht am 6.000 Quadratmeter großen Seegrundstück Baumpflege auf dem Programm. Da Chip früher eine Gartenbaufirma hatte, übernimmt er den Rückschnitt mit der Kettensäge selbst. Das Ausdünnen der Vegetation sorgt zudem für einen noch schöneren Seeblick. Grundlegende Dinge am Haus - wie das Fundament, die Elektrik oder die Abwasserrohre - sind bereits gemacht. Daher kann sich Design-Expertin Joanna nun voll und ganz dem Innenausbau widmen: Neue Dachfenster bringen mehr Licht ins Haus, rustikaler Wandputz kommt an ausgewählte Stellen und auch die Lounge nimmt langsam Form an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.