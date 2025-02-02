Fixer Upper: Das Haus am See
Folge vom 02.02.2025: Ein Auge für Details
23 Min.Folge vom 02.02.2025
Mit der Fertigstellung der Trockenbauarbeiten ist der erste große Schritt getan, doch jetzt geht es an die Feinarbeit: Chip und Jo widmen sich mit Hingabe maßgeschneiderten Holzarbeiten und verleihen dem neuen Zuhause einer Familie modernen Midcentury-Charme. Der krönende Abschluss? Ein umgestalteter Außenhof mit einer gemütlichen Sitzecke und einem beruhigenden Wasserspiel.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.