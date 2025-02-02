Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Das Haus am See

Ein Auge für Details

HGTVFolge vom 02.02.2025
Ein Auge für Details

Ein Auge für DetailsJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Das Haus am See

Folge vom 02.02.2025: Ein Auge für Details

23 Min.Folge vom 02.02.2025

Mit der Fertigstellung der Trockenbauarbeiten ist der erste große Schritt getan, doch jetzt geht es an die Feinarbeit: Chip und Jo widmen sich mit Hingabe maßgeschneiderten Holzarbeiten und verleihen dem neuen Zuhause einer Familie modernen Midcentury-Charme. Der krönende Abschluss? Ein umgestalteter Außenhof mit einer gemütlichen Sitzecke und einem beruhigenden Wasserspiel.

Alle verfügbaren Folgen