Fixer Upper: Das Haus am See
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Fixer Upper: Das Haus am See
Es ist der absolute Traum von Vielen: ein Haus am See mit Pool und Garten. Die Renovierungsprofis Chip und Joanna haben ein ramponiertes Schätzchen mit Seeblick gefunden - Grundstück inklusive. Jetzt geht es an die Komplettsanierung! Die Idee? Das 475-Quadratmeter-Haus aus den 1960er-Jahren fachmännisch herrichten und mit Profit verkaufen. Bei dem bautechnischen Großprojekt muss das erfahrene Immobilien-Duo ein Auge fürs Detail beweisen und prekäre Design-Entscheidungen treffen. Denn der Mix aus spanischem Kolonialstil und Mid-Century-Elementen erfordert jede Menge Fingerspitzengefühl, von der Konzeptentwicklung bis zum krönenden Abschluss nach 36 Wochen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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