Fixer Upper: Das Haus am See
Folge vom 09.02.2025: Das große Finale
22 Min.Folge vom 09.02.2025
Mit viel Liebe zum Detail verleiht Jo dem alten Haus den letzten Schliff, während Chip die letzten Bauarbeiten abschließt. Doch zum 10-jährigen Jubiläum von “Fixer Upper” hat Jo eine Überraschung für ihn geplant – inklusive prominenter Gäste wie Tim Tebow und Robert Griffin III.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.