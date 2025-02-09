Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper: Das Haus am See

Das große Finale

HGTV Folge vom 09.02.2025
Das große Finale

22 Min. Folge vom 09.02.2025

Mit viel Liebe zum Detail verleiht Jo dem alten Haus den letzten Schliff, während Chip die letzten Bauarbeiten abschließt. Doch zum 10-jährigen Jubiläum von “Fixer Upper” hat Jo eine Überraschung für ihn geplant – inklusive prominenter Gäste wie Tim Tebow und Robert Griffin III.

