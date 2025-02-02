Fixer Upper: Das Haus am See
Folge vom 02.02.2025: Schwere Entscheidungen
22 Min.Folge vom 02.02.2025
Ein Projekt mit Stilbruchpotenzial: Chip und Jo kombinieren Midcentury Modern mit Spanish Revival und setzen dabei auf maßgefertigte Akzente wie handgefertigte Metallarbeiten und vulkanische Bodenfliesen. Als Jo schließlich vor der Wahl für oder gegen Kupferdachrinnen steht, wird klar, dass Designentscheidungen manchmal ganz schön schwer sein können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.