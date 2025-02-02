Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper: Das Haus am See

Folge vom 02.02.2025
Fixer Upper: Das Haus am See

Folge vom 02.02.2025: Schwere Entscheidungen

Folge vom 02.02.2025

Ein Projekt mit Stilbruchpotenzial: Chip und Jo kombinieren Midcentury Modern mit Spanish Revival und setzen dabei auf maßgefertigte Akzente wie handgefertigte Metallarbeiten und vulkanische Bodenfliesen. Als Jo schließlich vor der Wahl für oder gegen Kupferdachrinnen steht, wird klar, dass Designentscheidungen manchmal ganz schön schwer sein können.

