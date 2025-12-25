Fixer Upper: Das Schloss
Folge 2: Das Schloss, Teil II
22 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6
Die Renovierung des "Cottonland Castles" nimmt immer mehr Formen an und Johanna trifft sich mit einem Team von Raumgestaltern, um das Design für die Inneneinrichtung zu besprechen.
Fixer Upper: Das Schloss
Genre:Reality, Haus und Garten
Produktion:US, 2022
