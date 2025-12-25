Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Das Schloss

Schloss sucht neuen Besitzer

sixxStaffel 1Folge 6vom 25.12.2025
Schloss sucht neuen Besitzer

Schloss sucht neuen BesitzerJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Das Schloss

Folge 6: Schloss sucht neuen Besitzer

22 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6

Nach elf Monaten haben Chip und Joanna ihre bislang umpfangreichste Renovierung abgeschlossen. Sie haben das dreistöckige "Cottonland Castle" restauriert und suchen nun geeignete Käufer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fixer Upper: Das Schloss
sixx
Fixer Upper: Das Schloss

Fixer Upper: Das Schloss

Alle 1 Staffeln und Folgen