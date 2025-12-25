Schloss sucht neuen BesitzerJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Das Schloss
Folge 6: Schloss sucht neuen Besitzer
22 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6
Nach elf Monaten haben Chip und Joanna ihre bislang umpfangreichste Renovierung abgeschlossen. Sie haben das dreistöckige "Cottonland Castle" restauriert und suchen nun geeignete Käufer.
Fixer Upper: Das Schloss
Genre:Reality, Haus und Garten
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
