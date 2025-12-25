Fixer Upper: Das Schloss
Folge 3: Entscheide dich!
22 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 6
Chip und Joanna renovieren das "Cottonland Castle" seit fünf Monaten und die ersten Ergebnisse können sich zeigen lassen. Joanna kümmert sich um die Wandfarben und die Deko. Dabei erlaubt es die beeindruckende Architektur des historischen Gebäudes, das Innendesign eher schlicht zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fixer Upper: Das Schloss
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen