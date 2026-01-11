Fixer Upper: Das Schloss
Folge 4: Fenster wie früher
22 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 6
Ein Wasserschaden stellt für Chip und Joanna eine teure Herausforderung dar. Trotz der kleinen Krise machen die beiden mit der Renovierung weiter und verlegen kunstvoll restaurierte Holzböden und schwarz-weiße Vintage-Fliesen. Zudem lassen sie einige der alten Fenster nachfertigen.
