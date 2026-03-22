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Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Zwei süße Lieblingsrezepte

HGTVStaffel 1Folge 1vom 22.03.2026
Zwei süße Lieblingsrezepte

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Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Folge 1: Zwei süße Lieblingsrezepte

22 Min.Folge vom 22.03.2026

Joanna Gaines backt zwei absolute Familienklassiker: einen saftigen Cinnamon-Pecan-Bundt-Kuchen und ihr beliebtes Banana Bread für den Nachmittag. Nebenbei gibt sie Einblicke in ihren Rosengarten und zeigt, wie sich Blumen haltbar machen lassen.

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