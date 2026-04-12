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Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Kürbis-Brot & Speck-Quiche

HGTVFolge vom 12.04.2026
Kürbis-Brot & Speck-Quiche

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Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Folge vom 12.04.2026: Kürbis-Brot & Speck-Quiche

23 Min.Folge vom 12.04.2026

Während ihr Garten in voller Blüte steht, zeigt Joanna, wie zwei ganzjährige Leckereien gelingen: ihr saftiges Brown Butter Pumpkin Chocolate Chip Bread und eine herzhafte Bacon-Cheddar-Quiche. Zwischen saisonalen Zutaten und einfachen Küchentipps entstehen zwei absolute Favoriten für die ganze Familie.

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