Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte
Folge vom 29.03.2026: Dreierlei köstliche Cookies
22 Min.Folge vom 29.03.2026
Joanna Gaines widmet sich drei ihrer absoluten Lieblings-Cookies: Chocolate Chip Cookies, klassische Sugar Cookies und die berühmten Silo Cookies. Während sie backt, teilt sie persönliche Erinnerungen aus ihrer Kindheit und zeigt kreative Ideen, wie sich jeder Keks individuell genießen lässt.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.