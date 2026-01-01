Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte
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Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte
Joanna Gaines öffnet die Türen ihres Zuhauses und lädt dazu ein, gemeinsam zu kochen, zu genießen und den Alltag zu entschleunigen. Sie teilt bewährte Familienrezepte und saisonale Lieblingsgerichte – von schnellen Snacks bis zu entspannten Sonntagsessen – und gibt dabei ihre praktischen Küchentipps weiter. Zwischen Herd, Garten und Familienleben geht es um gutes Essen, frische Zutaten und die kleinen Momente, die das Zusammensein besonders machen.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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