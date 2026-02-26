Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (1/3): Ein Flugzeug verschwindetJetzt kostenlos streamen
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer
Folge 1: Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (1/3): Ein Flugzeug verschwindet
58 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Als eine Maschine der Malaysia Airline vom Radar verschwand, begann eines der rätselhaftesten Kapitel der Luftfahrt. Nach dem Abbruch der Funkverbindung zu Flug MH370 fliegt die Maschine stundenlang weiter. Die Ungewissheit, ob die Passagiere noch am Leben sind, ist für die Angehörigen schwer zu ertragen. Der Doku-Dreiteiler geht der Frage nach, warum ein Flugzeug ohne Notruf des Piloten oder der Crew verschwinden kann. Theorien über den Absturz oder eine mögliche Entführung grassieren. Von dem Flugzeug ist jedoch nichts zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF/FEDERATION STUDIO FRANCE/SO IN LOVE
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Flug MH370 - Verschollen über dem Meer
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