Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer

Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (1/3): Ein Flugzeug verschwindet

ORF1Staffel 1Folge 1vom 26.02.2026
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (1/3): Ein Flugzeug verschwindet

Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (1/3): Ein Flugzeug verschwindetJetzt kostenlos streamen

Flug MH370 - Verschollen über dem Meer

Folge 1: Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (1/3): Ein Flugzeug verschwindet

58 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Als eine Maschine der Malaysia Airline vom Radar verschwand, begann eines der rätselhaftesten Kapitel der Luftfahrt. Nach dem Abbruch der Funkverbindung zu Flug MH370 fliegt die Maschine stundenlang weiter. Die Ungewissheit, ob die Passagiere noch am Leben sind, ist für die Angehörigen schwer zu ertragen. Der Doku-Dreiteiler geht der Frage nach, warum ein Flugzeug ohne Notruf des Piloten oder der Crew verschwinden kann. Theorien über den Absturz oder eine mögliche Entführung grassieren. Von dem Flugzeug ist jedoch nichts zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF/FEDERATION STUDIO FRANCE/SO IN LOVE

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Flug MH370 - Verschollen über dem Meer
ORF1
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer

Flug MH370 - Verschollen über dem Meer

Alle 1 Staffeln und Folgen