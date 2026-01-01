Flug MH370 - Verschollen über dem Meer
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer
Nach dem Abbruch der Funkverbindung zu Flug MH370 fliegt die Maschine stundenlang weiter. Die Ungewissheit, ob die Passagiere noch am Leben sind, ist für die Angehörigen schwer zu ertragen. Der Doku-Dreiteiler geht der Frage nach, warum ein Flugzeug ohne Notruf des Piloten oder der Crew verschwinden kann. Theorien über den Absturz oder eine mögliche Entführung grassieren. Von dem Flugzeug ist jedoch nichts zu finden.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs