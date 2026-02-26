Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (3/3): Suche nach Antworten

ORF1Staffel 1Folge 3vom 26.02.2026
44 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Knapp drei Jahre nach dem Verschwinden von MH370 wird die Suche Anfang 2017 ergebnislos eingestellt. Ein Jahr später legen die Ermittelnden ihren mit Spannung erwarteten Abschlussbericht vor. Die Angehörigen sind enttäuscht. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Die Wrackteile, die an der Ostküste Afrikas, Mauritius und Madagaskar angeschwemmt wurden, belegen bloß, dass das Flugzeug im südlichen Indischen Ozean abgestürzt ist. Die Ursache bleibt weiterhin ungeklärt. Bidlquelle: ORF/ZDF/FEDERATION STUDIO FRANCE/SO IN LOVE

