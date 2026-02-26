Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (2/3): Unglück oder Vorsatz?Jetzt kostenlos streamen
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer
Folge 2: Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (2/3): Unglück oder Vorsatz?
58 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Bevor der Flug MH370 vom Radar verschwindet, hat die Maschine noch mehrere Wendemanöver durchgeführt. Die Ermittelnden nehmen daher den Flugkapitän ins Visier. Tatsächlich stellen sie fest, dass er in einem eigenen Flugsimulator eine ähnliche Route geübt hat. Zwei Wochen nach dem Vorfall veröffentlicht die Malaysia Airlines die Erklärung, dass MH370 westlich von Australien abgestürzt ist. Die Suche bleibt jedoch erfolglos, bis im Jahr 2015 in La Réunion das erste Wrackteil gefunden wird. Bildquelle: ORF/ZDF/FEDERATION STUDIO FRANCE/SO IN LOVE
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Flug MH370 - Verschollen über dem Meer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG