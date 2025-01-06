Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 06.01.2025
22 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

In seiner Schmiede-Werkstätte entsteht heute ein Katana-Schwert. Die Herstellung dieser Waffe erfordert höchstes Geschick. Daneben sollte der Schmied auch die spirituelle Essenz der Samurai im Schwert verarbeiten.

