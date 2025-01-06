Japanische SchwertkunstJetzt kostenlos streamen
Forged With Steele
Folge 1: Japanische Schwertkunst
06.01.2025
In seiner Schmiede-Werkstätte entsteht heute ein Katana-Schwert. Die Herstellung dieser Waffe erfordert höchstes Geschick. Daneben sollte der Schmied auch die spirituelle Essenz der Samurai im Schwert verarbeiten.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
