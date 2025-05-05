Forged With Steele
Folge 18: En Garde!
21 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Alec schmiedet ein Rapier, das direkt aus dem Duell-Arsenal eines Adligen der Renaissance stammen könnte. Die Klinge stellt die Fähigkeiten des jungen Schmieds auf die Probe.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH