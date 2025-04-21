Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 16vom 21.04.2025
21 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

In seiner Schmiede in Norwich nutzt Alec Steele seine bemerkenswerten Fähigkeiten, um ein Gurkha-Kukri-Messer anzufertigen. Diese Nahkampfwaffe wurde von den Gurkha-Truppen im indischen, britischen und nepalesischen Dienst verwendet.

Kabel Eins Doku
