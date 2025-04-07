Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 14vom 07.04.2025
21 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Der junge Schmied und Youtube-Star Alec Steele begeistert sich seit seinem elften Lebensjahr für die Schmiedekunst und die Geschichte von Waffen. In dieser Folge fertigt Alec ein indonesisches Karambit aus dem 11. Jahrhundert. Es wird aus einer Million Schichten von Damaszener-Stahl gefertigt.

