Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Sharon & Paul

sixxStaffel 1Folge 29
Sharon & Paul

Sharon & PaulJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 29: Sharon & Paul

45 Min.Ab 6

Paul und Sharon haben sich auf einer Weltreise in Australien kennengelernt. Seit drei Jahren leben die beiden zusammen in Trudering bei München. Für das Paar ist klar: Sie gehören für immer zusammen. Nachdem die beiden im August standesamtlich in der Südsee geheiratet haben, soll nun die kirchliche Zeremonie stattfinden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen