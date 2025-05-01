Frank - der Weddingplaner
Folge 32: Simone & Stefan
45 Min.Ab 6
Als Simone und Stefan sich das erste Mal in einer Diskothek sahen, war es Liebe auf den ersten Blick. Inzwischen wohnt das Paar zusammen in Hohenhameln bei Braunschweig. Am fünften Jahrestag überraschte der 23-Jährige seine völlig ahnungslose Freundin mit einem romantischen Antrag. Ebenso gefühlvoll soll nun der Tag der Trauung werden. Die Hilfe von Weddingplaner Frank ist gefragt ...
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
