Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Nicole & Andreas

sixxStaffel 1Folge 48
Nicole & Andreas

Nicole & AndreasJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 48: Nicole & Andreas

46 Min.Ab 6

Andreas ist 36 Jahre alt und arbeitet als Rettungsassistent. Die 20-jährige Nicole ist Friseurin in Rostock. Anfangs hatte Nicole Zweifel an der Beziehung, weil Thomas 16 Jahre älter ist als sie. Nun sind alle Bedenken ausgeräumt und es wird geheiratet. Auf einem Schiff vor Warnemünde trifft sich Weddingplaner Frank Matthée mit dem Brautpaar. Sie planen, gemeinsam mit ihren Gästen am großen Tag eine Bootstour zu machen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen