Frank - der Weddingplaner
Folge 14: Stefanie & Jacky (2)
43 Min.Ab 6
Das unkonventionelle Paar Stefanie (27) und Jacky (30) kennen sich erst seit drei Monaten. Jetzt wollen die beiden Party-Begeisterten eine romantische Hochzeit in Harzer Tradition feiern. Dabei sollen sich alle ihre Gäste wohl fühlen und einen unvergesslichen Tag erleben. Frank hilft Stefanie und Jacky bei der Dekoration des Schlosses, in dem die Feierlichkeiten stattfinden werden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
6
