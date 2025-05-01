Frank - der Weddingplaner
Folge 16: Alexandra & Torsten
43 Min.Ab 6
Wo die Liebe hinfällt: Eigentlich war Torsten mit Alexandras (26) bester Freundin zusammen und wollte sie mit seinem besten Freund verkuppeln. Doch der 35-jährige passionierte Golfer verliebte sich selbst. Seit vier Jahren sind die beiden ein Paar. Auf der Driving Range soll nun ihre Hochzeit stattfinden. Ob sich Frank für die Golfer-Hochzeit etwas Besonderes überlegt hat?
Weitere Folgen in Staffel 3
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
