Frank - der Weddingplaner
Folge 2: Sonya & Jesaja
44 Min.Ab 6
Weddingplaner Frank steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen für Sonya und Jesaja und deren Ja-Wort nach aramäischer Tradition. Es werden 250 Gäste erwartet, darunter sind 30 Kinder. Für Frank wird es eine Riesenherausforderung, die Kinder zu bespaßen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH