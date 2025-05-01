Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Cornelia & Stephan

sixxStaffel 3Folge 1
Cornelia & Stephan

Cornelia & StephanJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 1: Cornelia & Stephan

44 Min.Ab 6

Neuer Auftrag für Weddingplaner Frank: Die Pudelfans Cornelia und Stephan aus Bischberg bei Bamberg wünschen sich eine Hochzeit mit vielen tierischen Hochzeitsgästen, denn auch die Königspudel Enzo und Sissi sollen vor den Traualtar treten ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen