sixxStaffel 3Folge 8
Folge 8: Stephanie & Marc

43 Min.Ab 6

Eigentlich haben Stephanie (27) und Marc Erichs (37) im Mai 2007 geheiratet. Doch weil bei der Braut plötzlich Krebs festgestellt wurde, musste die große Hochzeitsfeier abgesagt werden. Nun wollen die Beiden alles nachholen. Sie stellen sich eine freie Trauzeremonie um Mitternacht vor, die unter freiem Himmel stattfinden soll. Wie wird Frank ihre Wünsche umsetzen?

sixx
