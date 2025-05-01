Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Rosaria & Angelo (2)

sixxStaffel 3Folge 12
Rosaria & Angelo (2)

Rosaria & Angelo (2)Jetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 12: Rosaria & Angelo (2)

43 Min.Ab 6

Rosaria (22) und Angelo (25) kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Als Nachbarn haben sie sich kennen- und liebengelernt. Jetzt wollen die beiden eine Hochzeit nach italienischen Ausmaßen feiern. Weddingplaner Frank hilft der ehemaligen deutschen Meisterin im Eiskunstlaufen bei der Ringsuche und bei der Auswahl der passenden Band.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen