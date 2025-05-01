Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 21
Folge 21: Christina & Antonio

44 Min.Ab 6

Christinas (24) Eltern sind vor zehn Jahren von Tadschikistan nach Deutschland ausgewandert - so wie Antonios (25) Eltern aus Italien. Die beiden haben sich in der Fremde kennen- und liebengelernt. Bei der Hochzeit sollen deshalb beide Traditionen vereint werden. Kann Frank die Multi-Kulti-Hochzeit mit seinen eigenen Sitten aufpeppen?

