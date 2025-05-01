Frank - der Weddingplaner
Folge 22: Sarah & Benjamin
43 Min.Ab 6
Heute hilft Deutschlands bekanntester Weddingplaner Frank Matthée Sarah und Benjamin bei den Hochzeitsvorbereitungen. Das Brautpaar wünscht sich eine romantische und verspielte Hochzeit. Ob es Frank schafft, dass der schönste Tag im Leben ein voller Erfolg wird?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH