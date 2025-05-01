Frank - der Weddingplaner
Folge 3: Kathleen & Michael
44 Min.Ab 6
Karnevalsstimmung in Mecklenburg-Vorpommern: Weddingplaner Frank kümmert sich heute um die Hochzeit von Kathleen und Michael, dem Prinzenpaar des örtlichen Faschingsclubs. Diesen besonderen Status möchten sie auch auf ihrer Hochzeit betonen. Man darf gespannt sein, was Frank dem royalen Jeckenpaar für Ideen präsentiert.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
