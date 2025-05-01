Frank - der Weddingplaner
Folge 32: Simone & Rainer
Simone und Rainer sind beide passionierte Harley-Fahrer. Bikes sollen also auch bei ihrer Hochzeit eine wichtige Rolle spielen - inklusive einer Harleyfahrt im Brautkleid. Bei aller Vorfreude belastet Simone etwas sehr: Ihr ältester Sohn Nico spricht kein Wort mehr mit seiner Familie. Sie sehnt sich nach Versöhnung und möchte mit der Einladung zur Hochzeit ein Zeichen setzen. Wird es Weddingplaner Frank gelingen, dass es der schönste Tag im Leben von Simone und Rainer wird?
