43 Min.Ab 6

Nancy und Stephan lernten sich Anfang 2004 durch Nancys damalige Mitbewohnerin kennen. In Stephan fand sie sofort einen wahren Freund, der für ihre Probleme stets ein offenes Ohr hatte. Nach sehr kurzer Zeit folgte ein Heiratsantrag. Am 6. Mai 2005 wurde bereits standesamtlich geheiratet und Töchterchen Samantha (2) krönte ihre Liebe. Nun will das junge Paar mit Freunden und Familie die kirchliche Hochzeit feiern ...

