Frank - der Weddingplaner
Folge 38: Nancy & Stephan
43 Min.Ab 6
Nancy und Stephan lernten sich Anfang 2004 durch Nancys damalige Mitbewohnerin kennen. In Stephan fand sie sofort einen wahren Freund, der für ihre Probleme stets ein offenes Ohr hatte. Nach sehr kurzer Zeit folgte ein Heiratsantrag. Am 6. Mai 2005 wurde bereits standesamtlich geheiratet und Töchterchen Samantha (2) krönte ihre Liebe. Nun will das junge Paar mit Freunden und Familie die kirchliche Hochzeit feiern ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH