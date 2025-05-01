Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Nancy & Stephan (2)

sixxStaffel 3Folge 39
Nancy & Stephan (2)

Nancy & Stephan (2)Jetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 39: Nancy & Stephan (2)

43 Min.Ab 6

Nancy und Stephan sparen seit drei Jahren fleißig darauf, ihre Traumhochzeit ausrichten zu können. Standesamtlich wurde bereits am 6. Mai 2005 geheiratet, nun soll die kirchliche Trauung im kleinen Kreis gefeiert werden. Die Hauptsorge: Wird Nancys schwerkranke Uroma aus Berlin kommen können? Die Hilfe von Frank brauchen sie vor allem für die Dekoration ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen