Frank - der Weddingplaner
Folge 39: Nancy & Stephan (2)
43 Min.Ab 6
Nancy und Stephan sparen seit drei Jahren fleißig darauf, ihre Traumhochzeit ausrichten zu können. Standesamtlich wurde bereits am 6. Mai 2005 geheiratet, nun soll die kirchliche Trauung im kleinen Kreis gefeiert werden. Die Hauptsorge: Wird Nancys schwerkranke Uroma aus Berlin kommen können? Die Hilfe von Frank brauchen sie vor allem für die Dekoration ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH