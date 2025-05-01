Zum Inhalt springenBarrierefrei
Luisa & Josef

sixxStaffel 3Folge 5
Folge 5: Luisa & Josef

43 Min.Ab 6

Weddingplaner Frank hat es heute in den rheinländischen Westerwald verschlagen. Er plant die Hochzeit der Schalke 04-Fans Luisa und Josef. Blau-Weiß soll der schönste Tag ihres Leben werden ...

sixx
