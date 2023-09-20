Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau Jordan stellt gleich

Der Die Das Neue

ProSieben Staffel 3 Folge 1 vom 20.09.2023
Der Die Das Neue

Frau Jordan stellt gleich

Folge 1: Der Die Das Neue

24 Min. Folge vom 20.09.2023 Ab 6

Eva Jordan ist als Gleichstellungsbeauftragte im Stadthaus vorerst nicht mehr tätig und arbeitet nun in einer Agentur. Seitdem läuft im Stadthaus alles drunter und drüber und das Thema Gleichstellung verliert an Relevanz. Doch auch bei Eva Jordan gibt es einige Hürden zu überwinden. Einem potenziellen Kunden gegenüber teilt Eva offen ihre Bedenken bezüglich seines Produktes mit - ob sie dennoch den Auftrag bekommt?

