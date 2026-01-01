Frau Jordan stellt gleich
Frau Jordan stellt gleich
Als Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan zeigt Katrin Bauerfeind nicht nur an der Geschlechterfront vollen Einsatz. Ihr Job lässt sie auch im Privatleben nicht los.
Frau Jordan stellt gleich: Witzige Comedy zu ernsten Themen
In der Comedy-Serie Frau Jordan stellt gleich schlägt sich Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan mit Menschen herum, die herzlich wenig für das Thema übrig haben. Im Kampf gegen festgefahrene Rollenbilder und die Benachteiligung von Minderheiten und Randgruppen stärkt ihr Team ihr den Rücken. Besagtes Team besteht aus dem Bürosoftie Philipp, der in seine Chefin Eva verliebt ist, der entwaffnend naiven Renate und Yvonne, die mit ihrer Mundart selbst Hardcore-Feministinnen schockiert.
Im Amt nimmt aber kaum jemand das Team ernst, sodass die vier nicht nur Minderheiten sondern auch ihre eigenen Jobs verteidigen müssen. Besonders angriffslustig und skrupellos ist Eva Jordans knallharte Konkurrentin Frau Sommerfeld, die keine Möglichkeit auslässt zu intrigieren. Im Einsatz für Minderheiten kämpft Frau Jordan an vielen Fronten. Egal ob es der Einstand einer Frau bei der Feuerwehr, die Aufnahme eines Mannes in die Wickelgruppe oder die Ansprüche eines Rollstuhlfahrers sind, der eine Rampe zum Bordell möchte.
Auch im Gleichstellungsbüro ist niemand perfekt
Niemand ist perfekt. So kommt es auch, dass das Gleichstellungsbüro selbst eine Beschwerde wegen Belästigung am Hals hat. Wenn die lesbische Mitarbeiterin Yvonne im Aufzug laut über ihre sexuellen Abenteuer plaudert, kann sich eine konservative und streng katholische Verwaltungsangestellte aus dem Haus eben auch belästigt fühlen.
Immer für Pointen gut ist Bürgermeister Brinkmann, der aus einem Lehrbuch für chauvinistische Chefs zu stammen scheint und aus seiner Verachtung für Gleichstellungspolitik keinen Hehl macht. Das nutzt Eva Jordan auch mal zu ihrem Vorteil und trägt einen extra weiten Ausschnitt, um ihren Etat beim Bürgermeister durchzukriegen.
Comedy-Serie des Machers von Stromberg
Bei Frau Jordan stellt gleich sind letztlich alle ganz normale Menschen und das ist auch das schöne an der Serie. Hier gibt es keinen Feminismus mit dem Vorschlaghammer oder fehlerfreie Moralapostel, sondern menschliches Miteinander. Und das ist eben nicht so einfach. Mit einem deutlichen Augenzwinkern werden ernste Themen angegangen und öffnen so eine ganz neue Ebene für sonst vielleicht etwas anstrengende Diskussionen.
Frau Jordan stellt gleich stammt aus der Feder von Stromberg-Erfinder Ralf Husmann, der seinen Figuren mit Fingerspitzengefühl die Dialoge schreibt und keine Angst vor Klischees hat. Wie bei Stromberg bleiben dabei die Lachmuskeln auf keinen Fall auf der Strecke. Wenn du Comedy mit Tiefgang magst, bist du bei Frau Jordan stellt gleich genau richtig, die Serie kannst du jederzeit online auf Joyn streamen.
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