Frau Jordan stellt gleich
Folge 10: Der Ausschuss
25 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 6
Renate eröffnet den Untersuchungsausschuss gegen Bürgermeisterin Sommerfeld, die sich nun zu Evas Vorwurf äußern muss, beim Bau des Gewerbegebietes Gelder veruntreut zu haben. Evas Ass im Ärmel ist eigentlich die Aussage von Herrn Kilian, der damals für die Finanzen zuständig war und bei den Auszahlungen auf Ungereimtheiten stieß - doch ausgerechnet dieser will nun einen Rückzieher machen. Wer wird das Duell letztlich für sich entscheiden können?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / ProSieben