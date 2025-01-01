Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau Jordan stellt gleich

Der Preis

ProSieben Staffel 3 Folge 9
Der Preis

Der Preis Jetzt kostenlos streamen

Frau Jordan stellt gleich

Folge 9: Der Preis

24 Min. Ab 6

Eva und ihre Kollegen sind immer noch dabei, Stimmen einzuholen, um den Antrag für einen Untersuchungsausschuss gegen Frau Sommerfeld stellen zu können. Als diese jedoch zu Ehren der hochdotierten Professorin Eppstein eine Veranstaltung plant, da mit ihr zum ersten Mal eine Frau für den renommierten Preis für Forschung und Wissenschaft ausgezeichnet werden soll, muss sich Eva etwas einfallen lassen.

Frau Jordan stellt gleich
Frau Jordan stellt gleich

Frau Jordan stellt gleich

